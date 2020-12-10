اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) في بيان له اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي بقتل 16054 مدنياً يمنياً وإصابة 28427 آخرين خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى سبتمبر 2020.

وأوضح «تحالف رصد» في تقريره أن من بين القتلى 8506 رجال و849 امرأة و1595 طفلا و614 رجلا مسنا، لافتا إلى أن 602 من بين القتلى ضحايا لتنظيم القاعدة و538 ضحايا جهات مجهولة ومنفلتة.

وأفاد التقرير بأن المليشيا ارتكبت عددا من الجرائم من بينها الاختطاف والتعذيب وزراعة الألغام والقصف العشوائي للمدن والأحياء السكنية المكتظة بالسكان والسلب والنهب، التي تحدث بشكل شبه يومي، إذ بلغ عدد المختطفين خلال السنوات الست الماضية 25203 أشخاص.

وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إنه وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم فإنه ينتهز المناسبة لمناشدة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان كافة أن تبدأ بتحرك فوري وجاد لوضع حدّ لمأساة المدنيين وحمايتهم، والضغط على مليشيا الحوثي وكافة الأطراف المسلحة الخارجة عن القانون للكف عن ممارساتها وانتهاكاتها وإيقاف الحرب وحماية المدنيين وحقوقهم وممتلكاتهم.

وطالب تحالف رصد المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة باليمن للمساهمة الجادة في حل الأزمة اليمنية وفق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار الدولي ٢٢١٦، والعمل الجاد على إيقاف الحرب ومحاكمة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن ووضعهم في قوائم سوداء وجبر ضرر الضحايا وإنصافهم.