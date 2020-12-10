تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها في محافظة الحديدة إذ أعلنت القوات المشتركة اليوم (الخميس) رصدها 75 خرقاً وانتهاكاً حوثياً للهدنة الأممية في إطار التصعيد المستمر في مناطق متفرقة من جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عملياتي في الجيش اليمني إن القوات المشتركة رصدت الخروقات والانتهاكات الحوثية التي توزّعت على مناطق ومديريات حيس والتحيتا والجبلية والدريهمي والجاح ومدينة الحديدة، موضحاً أن الخروقات والانتهاكات الحوثية تمثّلت بعمليات قصف واستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة طالت الأحياء السكنية والقرى ومزارع المواطنين، إضافة إلى محاولات للتسلل وشن هجمات على موقع الجيش الوطني وتسيير طائرات استطلاع.

من جهة أخرى، أعلن المحامي عبدالمجيد صبرة اليوم وفاة مختطف يمني متأثراً بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجون المليشيا طوال فترة اختطافه، موضحاً أن السجين المفرج عنه خادم محمد زهري (54عاماً) توفى في القاهرة أثناء تلقيه للعلاج بسبب مضاعفات التعذيب الوحشي الذي تعرض له.

وأشار في منشور على حسابه في «الفيسبوك» إلى أن زهري أفرج عنه في أبريل الماضي مقعداً محمولاً على الأكتاف وكان يعاني من أمراض عدة أخرى قبل الإفراج عنه، مشيراً إلى أن جميع تلك الأمراض التي أصيب بها المختطف نتيجة ما تعرض له في السجن من تعذيب وإخفاء قسري وإهمال صحي.

وأضاف: «بعد خروجه قرر أقاربه إنقاذه وعلاجه وهذا الأمر كلفهم بيع ما يملكون وكان آخرها قيامهم برهن منزلهم قبل وفاته بأيام بـ5 ملايين ريال، وقد وصلت إجمالي المبالغ التي أنفقوها لعلاجه في صنعاء وعدن ومصر 38 مليون ريال تقريبا»، مبيناً أنه أُجرِيت للمريض عمليتان في المفاصل والورك، كما كان يعاني من سرطان في الرئتين والأمعاء وإن إحدى رئتيه أصيبت كاملهً بالسرطان.

بالمقابل، تظاهر مساء أمس (الأربعاء) في عدن المئات من الناشطين والمدنيين وذوي الشهداء مطالبين المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، جماعةً إرهابيةً، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الخميس الـ10 من ديسمبر.

وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك السريع بوضع حدٍّ لجرائم الإبادة الحوثية وتصنيف المليشيا كمجرمي حرب، والشروع في محاكمتهم في المحاكم الدولية. خاطب أبناء عدن المليشيا الحوثية بقولهم: (أنتم إرهابيون ومارستم الإرهاب بحق أبنائنا وشبابنا والأجيال القادمة، وعلى الجميع الاستماع للأصوات المطالبة بتصنيف الحوثيين جماعةً إرهابيةً).