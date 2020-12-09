أعلن منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل حزب الليكود اليميني جدعون ساعر استقالته من الكنيست، اليوم (الأربعاء)، وإنشائه حزبا سياسيا جديدا في مواجهة مباشرة مع بنيامين نتنياهو.وتحدى جدعون ساعر الذي ينظر إليه كشخصية مؤثرة في السياسة اليمينية في إسرائيل، منافسه نتنياهو على زعامة الحزب في ديسمبر العام الماضي، لكنه خسر في الانتخابات التمهيدية، إلا أنه أعلن انفصاله عن الليكود في الوقت الذي تواجه الحكومة الائتلافية خطر الانهيار وتزايد احتمال التوجه إلى انتخابات ستكون الرابعة في أقل من عامين.وقال ساعر (53 عاما)، والذي يعد أحد أبرز وجوه حزب الليكود، وشغل مرارا مناصب وزارية في حكومات نتنياهو بين عامي 2009 و2014: «إنه أنشأ حركة جديدة هدفها استبدال نتنياهو».وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الشريك الرئيسي في التحالف الذي يقوده نتنياهو، أيد في تصويت أولي الأسبوع الماضي اقتراح المعارضة حل الكنيست، مؤكداً أن نتنياهو تصرف من أجل مصلحته السياسية الخاصة، ووضع محاكمته المنتظرة في قضايا الفساد فوق احتياجات الإسرائيليين.وغانتس هو رئيس الوزراء بالتناوب، ويفترض أن يتولى مهماته في نوفمبر 2021 بموجب اتفاق التحالف الذي ينص على تقاسم مدة الولاية بينهما، إذ قال: إنه بإمكان نتنياهو تجنب انتخابات جديدة في حال تم إقرار ميزانية العام 2021.ويرى معارضو نتنياهو أنه يرفض الموافقة على ميزاينة العام القادم لضمان انهيار الحكومة، قبل أن يضطر إلى التنازل عن المنصب لغانتس.