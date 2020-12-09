أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم (الأربعاء)، تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين للنفط بعبوتين ناسفتين.وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان صحفي: إن «البئر رقم (33) تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة في الساعة (1.30) صباح اليوم أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة (2.00) صباحا أدى ذلك إلى اندلاع النيران فيهما»، مضيفاً: «فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار».ولفت حطاب إلى التنسيق المشترك مع القوات الأمنية ومع عمليات كركوك وشرطة الطاقة لحماية الحقول والآبار.