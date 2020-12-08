حذر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك من انعكاسات انهيار الاقتصاد على الجوانب الإنسانية، مؤكداً أنه سيضاعف الكارثة الإنسانية القائمة. جاء ذلك خلال استقباله المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية نيك داير ومع رئيس فريق اليمن بوزراة التنمية البريطانية كريس بولد اليوم (الثلاثاء). وطالب معين بضرورة حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب.واتهم مليشيا الحوثي الانقلابية بمضاعفة الكارثية والوضع الاقتصادي والإنساني الراهن وفي مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة وما نتج عنها من وقف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إضافة إلى عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية.وأوضح عبدالملك أن الخطط المعدة والتي ستنفذها الحكومة الجديدة فور تشكيلها بدعم من شركاء اليمن في التنمية في الجوانب الاقتصادية والإنسانية تتضمن تطوير الآليات لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها، مؤكداً أن الأولويات ستركز على وضع حد لتدهور العملة الوطنية ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية التي توقفت جراء الأحداث الاخيرة والدعم المطلوب في هذا الجانب.