أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.وقال في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه. وأضاف أن مصر تؤكد في هذا المقام أنه انطلاقًا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي.