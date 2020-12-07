استقبل رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، في بغداد اليوم (الإثنين)، وزير التجارة وزير الإعلام المكلَّف رئيس المجلس التنسيقي السعودي - العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

ورحب الكاظمي بالوزير القصبي والوفد المرافق في بلدهم العراق.

ونقل القصبي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس الوزراء ولحكومة وشعب العراق الشقيق.

حضر الاستقبال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال الذين يمثلون 22 شركة سعودية.