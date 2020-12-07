اتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بارتكاب ممارسات ممنهجة ووضع العراقيل أمام جهود العمل الإنساني والتباطؤ في تطبيق نظام البصمة المقترح من برنامج الأغذية العالمي الذي سيساعد على إيصال المساعدات لمستحقيها ووقف التلاعب.وأكد الحضرمي في اتصال مرئي مع نائب مدير عمليات المساعدات الإنسانية (ايكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، أن المليشيا مستمرة في تسييس قضية خزان النفط صافر الذي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية كبرى في اليمن والمنطقة، واختلاق أزمة الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بعد سرقة الأموال الموردة للحساب الخاص من العوائد للمشتقات النفطية الذي كان مخصصا لدفع رواتب الموظفين.وأوضح وزير الخارجية اليمني أن الحكومة مستمرة في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصول المنظمات والعاملين في المجال الإنساني لكل مناطق اليمن وتمكين تلك المنظمات من القيام بمهماتها، والمساعدة في حل أي صعوبات تواجهها.