شهد اجتماع لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في تونس اليوم (الإثنين) مشادات وشجارا بين ممثلي التيار الديموقراطي وائتلاف الكرامة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وقالت إذاعة «موزاييك أف أم» إن النقاشات بين ممثلي الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان. ولفتت الإذاعة إلى أن «تبادل العنف جاء على خلفية التصريحات الأخيرة للنائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفّاس بخصوص المرأة، إذ اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمنت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات.وتعرض العفاس لموجة واسعة من التنديد، بعد مداخلة له خلال مناقشة موازنة وزارة المرأة، واعتبرت مهينة للسيدة التونسية وضربا لمدنية الدولة وخرقا للدستور.وأدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تصريحات العفاس التي تضمنت تحقيرا وترذيلا للمرأة التونسية، وقرر رفع هذا التعدي إلى أنظار العدالة، داعيا بقية نواب مجلس الشعب لإدانة الخطاب وإصدار موقف رسمي لشجبه.فيما اتهم قيادي في حركة الشعب النائب عن كتلة الديموقراطية بالبرلمان التونسي سالم الأبيض النائب العفاس بتجنيد الشباب التونسي لصالح المخابرات التركية وإرسالهم للقتال.وقال خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس (الأحد): «حين كنت تؤم الناس في المساجد لإرسال الشباب إلى المحرقة مقابل أخذهم 30 ألف دولار»، مؤكداً أن العفاس ينتمي إلى منظومة مجرّمة بقانون الإرهاب في تونس والقوانين الدولية. وأضاف: «نحن في دولة مدنية ولسنا في دولة داعش».