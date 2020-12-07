اتهم رئيس حزب السعادة التركي المعارض تمل كارمولا أوغلو، حكومة الرئيس رجب أردوغان، بالتجسس على هاتفه. وقال في مقابلة تلفزيونية (الأحد): «كما أنني أؤمن بهذا الأمر. أعتقد أن هواتفنا والأماكن التي نتواجد فيها يتم التنصت عليها، ومع ذلك، فإننا لا ننزعج من ذلك، لأنه ليس لدينا ما نخفيه، يمكنهم الاستماع كما يريدون، فهذه ليست مشكلة بالنسبة لنا».وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، قال «أعلم جيداً أنه يتم التنصت على هاتفي وهواتف زوجتي وأولادي، أعلم جيداً أنه تتم ملاحقتي».لكن وزير الداخلية سليمان صويلو، رد على هذه الاتهامات من خلال تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله: «ما قام به كليتشدار محاولة لتغيير مجرى الأخبار اليومية، وتصريحه ليس له أي صلة بالحقيقة، هذا الاتهام لدولتنا وللقوى الأمنية هو افتراء وبهتان، كما أنها اتهامات تهدف إلى إضعاف دولتنا، ويتعارض مع مسؤولية رئيس حزب المعارضة الرئيسي الذي يعد من المؤسسات التركية». وأكد صويلو أن وحدات الاستخبارات تخضع للتفتيش 4 مرات على الأقل، من 4 جهات مختلفة في السنة، وأدان هذه التصريحات التي تهدف إلى الإضرار بسمعة وحدات الاستخبارات.وأضاف، إذا كان لدى كيليتشدار شك في أنه يتم التنصت عليه وعلى عائلته أو ملاحقتهم، فيجب أن يكون عنوانه مكتب المدعي العام وليس الوسائل الإعلامية، داعياً إياه إلى تقديم شكوى إلى مكتب النائب العام.