في ضربة جديدة لجماعات الإرهاب، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم (الأحد) مقتل خمسة عناصر من تنظيم «داعش» وتدمير وكرهم في ضربة جوية للتحالف الدولي في منطقة تل الذهاب بمدينة سامراء شمالي البلاد. وأفادت الخلية في بيان أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مِن جهاز المخابرات الوطني، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء، موضحة أن الضربة أسفرت عن قتل خمسة إرهابيين وتدمير وكرهم.يذكر أن طيران التحالف الدولي يقوم بين فترة وأخرى بقصف أوكار تنظيم «داعش» شمالي وغربي العراق، بناء على معلومات تقدم من قبل الأجهزة الاستخبارية العراقية.فيما كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، عن اعتقال أحد عناصر داعش في نينوى، مؤكدة أن المطلوب كان يتلقى الأوامر من ما يسمى بمكتب «شؤون المجاهدين» ضمن قاطع نينوى التابع للتنظيم الإرهابي. وقالت في بيان لها أمس: إنه تم تدوين أقواله وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن قتل قيادي آخر في«داعش» وإصابة آخرين بقصف جوي جنوب مدينة سامراء. ولفتت إلى أن طيران الجيش العراقي وجه ضربة جوية في منطقة السعلوة التابعة لناحية يثرب استهدفت تجمعاً لفلول داعش.