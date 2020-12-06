طالب عشرات الآلاف من أنصار المعارضة خلال مسيرة في أنحاء العاصمة الأرمينية أمس (السبت)، بتنحي رئيس الوزراء نيكول باشينيان، على خلفية تعامله مع النزاع مع أذربيجان بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ. وحذرت أحزاب المعارضة في أرمينيا رئيس الوزراء من تنظيم عصيان مدني بشتى أرجاء البلاد إذا لم يتنح بحلول يوم (الثلاثاء).ويرفض باشينيان التنحي، وقد دافع عن اتفاق السلام باعتباره «خطوة مؤلمة ولكنها ضرورية» منعت أذربيجان من اجتياح إقليم ناغورنو كاراباخ بأكمله. واحتشد أكثر من 20 ألف متظاهر في يريفان مرددين هتافات مثل «نيكول، أيها الخائن!» و«نيكول، ارحل!»، ثم ساروا إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء. وانضم العديد من كهنة الكنيسة الأرمينية إلى الاحتجاج، ونددوا بباشينيان لسماحه لأذربيجان بالسيطرة على بعض الأماكن الدينية.وقال السياسي المخضرم فازغين مانوكيان الذي رشحه 17 حزباً لرئاسة الوزراء، إنه في حال وصل للسلطة ستسعى حكومته الانتقالية لإعادة التفاوض على بعض النقاط الغامضة من اتفاق السلام مع باكو.وشغل مانوكيان (71 عاماً) منصب رئيس الوزراء عامي 1990 و1991، عندما كانت أرمينيا جزءًا من الاتحاد السوفيتي، ثم شغل لاحقاً منصب وزير الدفاع خلال الحرب الانفصالية.وخلال ستة أسابيع من القتال العنيف الذي انتهى باتفاق سلام توسطت فيه روسيا في 10 نوفمبر، استعاد الجيش الأذربيجاني الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأرمينية لأكثر من ربع قرن.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها ستنظم عرضاً عسكرياً (الخميس) يضم 3000 جندي و150 مركبة عسكرية. وأضافت أن العرض سيضم أيضاً أسلحة تمت مصادرتها والاستيلاء عليها من القوات الأرمينية. ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رج أردوغان أذربيجان في نفس اليوم. ودعمت تركيا بقوة باكو، واستغلت القتال في ناغورنو كاراباخ لتعزيز نفوذها في المنطقة.