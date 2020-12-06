كشفت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي 2020 للفصل التشريعي السادس عشر، عدم فوز أي امرأة بعضوية المجلس في أي من الدوائر الخمس، وذلك رغم العدد الكبير من المرشحات في السباق الانتخابي.

فقد أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي عن فوز 50 مرشحا بعضوية مجلس الأمة منهم 31 نائباً جديداً، فيما عاد 19 نائباً من أعضاء مجلس الأمة 2016 إلى المجلس بعد فوزهم في الانتخابات.

ووفقا لموقع «الدستور» المختص بأخبار مجلس الأمة، فقد فاز بعضوية المجلس وفقا لنتائج الدائرة الأولى كل من: حسن جوهر، يوسف الغريب، احمد الشحومي، حمد روح الدين، عيسى الكندري، علي القطان، عدنان عبدالصمد، عبدالله الطريجي، عبدالله المضف، أسامة الشاهين.

كما فاز بعضوية المجلس وفقا لنتائج الدائرة الثانية كل من: مرزوق الغانم، محمد المطير، خليل الصالح، حمد المطر، سلمان العازمي، خالد العايد العنزي، بدر الحميدي، بدر الملا، حمد الهرشاني، أحمد الحمد.

وأظهرت نتائج الدائرة الثالثة فوز كل من: عبدالكريم الكندري، أسامة المناور، مهند الساير، هشام الصالح، عبدالعزيز الصقعبي، يوسف الفضالة، مبارك زيد المطيري، سعدون حماد، فارس العتيبي، مهلهل المضف.

وفي الدائرة الرابعة، فاز بعضوية مجلس الأمة الكويتي كل من: شعيب المويزري، فايز غنام الجمهور، مساعد العارضي المطيري، محمد عبيد الراجحي، سعود أبو صليب، ثامر السويط، مرزوق الخليفة، فرز الديحاني، سعد الخنفور، مبارك الحجرف.

أما في الدائرة الخامسة، فقد فاز بعضوية مجلس الأمة الكويتي كل من: حمدان العازمي، بدر الداهوم، مبارك بن خجمة، الصيفي الصيفي، خالد العتيبي، حمود مبرك العازمي، صالح ذياب المطيري، ناصر الدوسري، محمد الحويلة، احمد مطيع العازمي.

وشهد السباق الانتخابي لمجلس الأمة الكويتي 2020 تنافس 326 مرشحا ومرشحة في مختلف الدوائر، بينما بلغ إجمالي عدد الناخبين 567.694 ناخباً وناخبة، منهم 273.940 من الذكور، و293.754 من الإناث.