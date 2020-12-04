أكد وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن المباحثات التي جرت خلال الفترة الماضية للتوصل إلى اتفاق نهائي للمصالحة الخليجية كانت مثمرة.

وقال الشيخ أحمد ناصر الصباح في بيان له بثه التلفزيون الكويتي اليوم (الجمعة) حول آخر التطورات والمستجدات في المنطقة: في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي: في هذا الإطار نعرب عن التقدير لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على الجهود القيمة التي بذلها أخيرا في هذا الصدد.