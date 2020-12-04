دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات المباشرة وتعزيز التنسيق بشأن جائحة كورونا. وقال غانتس اليوم (الجمعة) في رسالة مصورة وزعها مكتبه موجهاً كلامه للفلسطينيين، إن الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا للمفاوضات.وأضاف: سنقوم بتقديم المساعدات لكم في موضوع التطعيمات، وسنشدد إجراءات تطبيق القانون على عدم دخول مواطنين إسرائيليين لمناطق السلطة. وتابع: سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة، منها مناطق صناعية مشتركة، ومشاريع في قطاع الطاقة والمياه والزراعة، شريطة إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم حماس العسكري.