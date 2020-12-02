حذرت منظمة العمل الدولية، من أن الضغط العالمي على الأجور بسبب فيروس كورونا لن يتوقف مع وصول اللقاح، مشيرةً إلى أن معظم العالم سيستغرق وقتاً طويلاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الجائحة التي وجّهت «ضربة غير عادية» لعالم العمل.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة مؤخراً، يوضح كيف أدّت الجائحة إلى إبطاء أو عكس اتجاه ارتفاع الأجور في جميع أنحاء العالم.

وأفاد المدير العام للمنظمة غاي رايدر، أن طريق العودة سيكون طويلاً وسيكون مضطرباً وصعباً، مشيراً إلى أن العواقب ستكون طويلة الأمد، وسيكون هناك قدر كبير من الاضطرابات وحالة من عدم اليقين.

وأشار رايدر، إلى أن الجائحة كشفت بطريقة قاسية للغاية، الكثير من نقاط الضعف الهيكلية، وعدم الاستقرار، الموجودة في عالم العمل الحالي.