دمّرت القوات المشتركة اليوم (الأربعاء) مدفعية مليشيا الحوثي التي استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، وقصفت منازل ومزارع المواطنين بكثافة.وقالت مصادر عسكرية إن الجيش اليمني تمكن من تحديد مصادر القصف واستهدفها بالأسلحة بصورة مباشرة ما أدى إلى تدمير مواقع مدفعية وقتل وجرح العناصر التي كانت تديرها وتستهدف حياة المدنيين. وأفادت المصادر بأن العملية جاءت بعد إطلاق المليشيا فجر اليوم نيران مدفعيتها على المنازل والمزارع في مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي.من جهة أخرى، سيطر الجيش الوطني على عدد من مواقع وتحصينات المليشيا في جبهتي الجدعان والمخدرة شمال غرب محافظة مأرب.وأكد قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي في تصريح لموقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» أن قوات الجيش حررت السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمالي غرب مأرب، موضحاً أن الجيش كبد الحوثيين خسائر فادحة ودمرت المدفعية عددا من آليات المليشيا.وقال المخلافي: «مليشيا الحوثي باتت اليوم ضعيفة جداً وتتقهقر كل يوم»، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة وسيتم اجتثاث الحوثي وتحرير صنعاء.