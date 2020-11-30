كشفت أرقام جمعية المصدّرين الأتراك أمس، أن صادرات تركيا للسعودية هبطت بنسبة 15% خلال سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، في مقابل صادرات الفترة نفسها من 2019. وأشارت الجمعية إلى أن انخفاض الصادرات للسعودية خلال أكتوبر الماضي كان أكبر من ذلك. ويأتي ذلك في نطاق حملة مقاطعة شعبية في المملكة للبضائع التركية، رداً على الإساءات التركية للمملكة. وكانت وكالات أنباء أشارت أخيراً إلى أن جمعية المصدرين الأتراك أبلغت أعضاءها في رسالة بالبريد الإلكتروني بأن السعودية أوقفت صادرات تركيا للمملكة من اللحوم، والبيض ومنتجات أخرى. وأضافت أن أنقرة تلقت تأكيدات من الرياض بأنه لا توجد مقاطعة رسمية للبضائع التركية، لكن جمعية المصدرين الأتراك ذكرت أنها تبلّغت من وزارة التجارة التركية بأنه تم وقف صادرات عدد من البضائع مطلع نوفمبر الماضي. وذكرت الجمعية في رسالتها إلى أعضائها أن الصادرات الموقوفة حالياً هي: اللحوم الحمراء ومنتجاتها، واللحوم البيضاء ومنتجاتها، والمنتجات المائية، والبيض، والعسل ومنتجاتهما، والحليب، وبدائل خبز الحليب، اعتباراً من 15 نوفمبر الماضي. وأوضحت الجمعية أن الصادرات التركية للمملكة انخفضت بنسبة 16% خلال الأشهر الـ10 الأولى من السنة الحالية، لتصل إلى 2.23 مليار دولار.