اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم (الإثنين)، جبهة تيغراي بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات في البلاد. وقال أمام البرلمان، إن قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيا واحدا في هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة في منطقة تيغراي بشمال البلاد. وأضاف آبي أن جيشه لن يدمر ميكيلي عاصمة تيغراي بعد السيطرة عليها في مطلع الأسبوع.فيما أكد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دبرصيون جبرمكئيل، أنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية. وأفاد بأن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية.من جانبها، قالت المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا بيلين سيوم، إن الحكومة لا تهتم بالرد على «أوهام عصبة إجرامية».ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة الإريترية، لكنها نفت في البداية أي دور لها في الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.ومن الصعب التحقق من ادعاءات أي طرف نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيغراي، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر.