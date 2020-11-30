لا تتورع مليشيا الحوثي عن ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين العزل، في خرق فاضح للهدنة الأممية في الحديدة نهاية عام 2018، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى من الأبرياء.وشهد يوم أمس (الأحد) مجزرة جديدة نفذتها المليشيا الإرهابية، راح ضحيتها سبعة مدنيين وجَرح عشرة آخرين في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، إن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي وتسببت بمقتل سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال، في حصيلة أولية. ورجح ارتفاع عدد القتلى نتيجة وجود إصابات خطرة. وأضاف أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية جراء إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.وجاءت هذه المجزرة بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون بخط التحيتا الخوخة وراح ضحيتها 12 مدنياً، ستة قتلى وستة جرحى.