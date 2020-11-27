شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، غارات عدة على مواقع وثكنات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لمليشيات الحوثي في محيط وضواحي العاصمة صنعاء وفي محافظة عمران. وأفادت مصادر يمنية بأن تحالف دعم الشرعية شن ضربات جوية عنيفة لقدرات الحوثيين العسكرية في محافظات عدة.وأعلنت أن عمليات القصف استهدفت جبل عطان وجبل عيبان غرب العاصمة صنعاء، ومعسكر الصمع في ضاحية أرحب شمال، وتجمعات حوثية في معسكري جربان وريمة حميد جنوب، ومعسكر الحفا عند سفح جبل نقم شرق العاصمة اليمنية.كما شنت قوات التحالف 4 غارات على ثكنات ومواقع يعتقد أنها منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة الجبل الأسود شمال محافظة عمران.