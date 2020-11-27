كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أطاحت بعددٍ من كبار المستشارين المستقلين للبنتاغون، على رأسهم وزيرا الخارجية السابقان هنري كيسنجر ومادلين أولبرايت.ونقلت شبكة «CNN» عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع أمس (الخميس)، تأكيدهم إقالة كيسنجر وأولبرايت، الذي نشرته أولاً مجلة «فورين بوليسي»، وأفادت بأن الإقالات الأخيرة طالت يوم الأربعاء أيضاً أعضاء بارزين آخرين في مجلس السياسة الدفاعية (DPB).وبين هؤلاء الأعضاء المقالين، بحسب «CNN» و«فورين بوليسي»، النائبة السابقة جاين هارمن (وهي من الأعضاء السابقين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب)، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سابقاً إيريك كانتور، وقائد العمليات البحرية السابق الأميرال المتقاعد غاري راوهيد، ومدير العمليات السابق في البنتاغون رودي دي ليون، ونائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن جاك داير كراوتش الثاني.وذكرت المجلة أن الإقالات طالت إجمالاً 11 عضواً في الهيئة الاستشارية الفدرالية المعنية بتقديم الاستشارات المستقلة إلى وزير الدفاع ونائبه. ولفتت إلى أن إدارة ترمب حاولت على مدى وقت طويل تعيين مسؤولين موالين لها في المجلس الاستشاري الذي يضم مسؤولين سابقين كباراً في الجيش والخارجية والكونغرس.ويأتي ذلك على خلفية إقالة سلسلة مسؤولين على أرفع مستوى في البنتاغون، على رأسهم وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين مسؤولين يعرفون بولائهم للرئيس الحالي، بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في أوائل نوفمبر.