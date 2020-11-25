السيارة في موقع الحادثة.
قائد السيارة على كرسي متحرك.
Firefighters remove the car which crashed into the gate of the main entrance of the chancellery in Berlin, the office of German Chancellor Angela Merkel in Berlin, Germany, November 25, 2020. Letters written on the car read: «You damn killers of children and old people». REUTERS/Fabrizio Bensch
اصطدمت سيارة ببوابة مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين اليوم (الأربعاء). وأظهرت صور التقطت من مكان الحادثة عناصر من الشرطة وهم يفحصون السيارة.
وكتبت على السيارة عبارات «أوقفوا سياسة العولمة» باللون الأبيض على جانبها الأيمن و«اللعنة على قتلة الأطفال وكبار السن» مكتوبة على الجانب الأيسر. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، في وقت تواجد فيه العشرات من رجال الشرطة وسيارة إطفاء في موقع الحادثة.
واعتقل سائق السيارة الذي ظهر على كرسي متحرك، فيما قالت الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة. وكان من المقرر أن تستضيف ميركل اجتماعا حكوميا بالفيديو لبحث ومناقشة تمديد الإغلاق كإجراء احترازي لاحتواء كورونا.
وتعيش أوروبا في حالة تأهب بعد الهجمات الإرهابية في باريس ونيس وفيينا وسويسرا في الأسابيع الأخيرة. ويقع مكتب المستشارة الألمانية في مربع يحتوي على مبنى الرايخستاغ الذي يضم البرلمان الألماني، وهو بعيد عن الطرق الرئيسية.
وكتبت على السيارة عبارات «أوقفوا سياسة العولمة» باللون الأبيض على جانبها الأيمن و«اللعنة على قتلة الأطفال وكبار السن» مكتوبة على الجانب الأيسر. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، في وقت تواجد فيه العشرات من رجال الشرطة وسيارة إطفاء في موقع الحادثة.
واعتقل سائق السيارة الذي ظهر على كرسي متحرك، فيما قالت الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة. وكان من المقرر أن تستضيف ميركل اجتماعا حكوميا بالفيديو لبحث ومناقشة تمديد الإغلاق كإجراء احترازي لاحتواء كورونا.
وتعيش أوروبا في حالة تأهب بعد الهجمات الإرهابية في باريس ونيس وفيينا وسويسرا في الأسابيع الأخيرة. ويقع مكتب المستشارة الألمانية في مربع يحتوي على مبنى الرايخستاغ الذي يضم البرلمان الألماني، وهو بعيد عن الطرق الرئيسية.