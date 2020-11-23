ضمن جرائمها الإرهابية، لجأت مليشيا الحوثي إلى زرع الألغام واستهداف المدنيين في المحافظات التي تتكبد فيها خسائر فادحة جراء هجماتها الفاشلة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.وأكد مصدر عسكري يمني لـ«عكاظ» أمس (الأحد)، مقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين في انفجار ألغام زرعتها المليشيا في الطريق العام بمحافظة الجوف، وتدمير سيارتين، إحداهما لمغترب كان في طريقه إلى أهله لكنه قتل ودمرت سيارته.وأوضح المصدر، أن مدفعية قوات الشرعية استهدفت اجتماعاً لقيادات حوثية يضم عناصر من الحرس الثوري الإيراني في إحدى الثكنات الحوثية جنوبي شرق مدينة الحزم، وأقرت المليشيا أمس، بمقتل 22 قيادياً دون أن تحدد زمن ومكان قتلهم.في غضون ذلك، كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، نزوح نحو 200 أسرة هرباً من الهجمات والقصف الحوثي المستمرة لمخيمات النازحين في مديرية رغوان شمال غربي مأرب إلى مناطق أخرى، وأفادت بأن مخيم رغوان في مديريات مجزر ومدخل يحتضن أكثر من 20 ألف نازح.وفي الحديدة، أعلنت القوات المشتركة أمس، تسجيل 132 خرقاً للهدنة الأممية في خلال الـ12 ساعة الماضية، مؤكدة أن الخروقات الحوثية تركزت في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا ومنطقتي الجبلية والحيمة ومناطق متفرقة من المحافظة. ولفتت إلى أن الهجمات الحوثية على القرى والمدن أسفرت عن إصابة مدني وأجبرت الكثير من الأسر على النزوح من مساكنهم.