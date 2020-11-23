كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الأحد)، مقتل 15 مسلحا من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية باستهداف جوي على تمركزات لهم. وأفاد المرصد بأن غارات جوية لطائرات يعتقد أنها إسرائيلية قصفت مساء (السبت) مواقع لمليشيات موالية لطهران في ريف مدينة البوكمال شرقي سورية، ما أسفر عن مقتل نحو 15 مسلحا من جنسيات أفغانية وعراقية، كما تسبب القصف بتدمير مركزين اثنين إضافة لآليات. ولفت المركز إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، مبيناً أن انفجارات عنيفة ضربت ريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف بأكثر من 10 غارات مواقع للمليشيات الإيرانية غربي البوكمال.