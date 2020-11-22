قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) مواقع في قطاع غزة، وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من بعض المواقع كما تضرر عدد من المنازل القريبة دون أن يعلن عن أية خسائر بشرية.وأرجع جيش الاحتلال قصفه قطاع غزة إلى إطلاق نشطاء فلسطينيين صاروخا على إسرائيل ما أسفر عن إلحاق أضرار بمصنع في مدينة عسقلان الجنوبية، مؤكداً أنه قصف مواقع لحركة حماس، فيما لم تعلن أي من الفصائل في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.وقال الجيش في بيان «منظمة حماس مسؤولة عن كل الأحداث التي تقع في قطاع غزة وتخرج منه وستتحمل تبعات القصف».من جهته، حمّل المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إسرائيل مسؤولية التصعيد قائلاً: «الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عما يجري في غزة، إذ إنه هو الذي يواصل حصاره ويواصل شن الهجمات، وما تفعله المقاومة هو دفاع عن النفس».