اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت، على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب لتسهيل حركة المواطنين وإخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس. وبدأت الأطراف المتحاربة إجراءات فتح الطرقات البرية المقفلة منذ أشهر تنفيذاً لقرارات وتفاهمات تم التوصل إليها خلال الاجتماعات.وأزالت قوات تابعة لمدينة مصراتة وموالية لحكومة الوفاق، عدداً من السواتر الترابية بالطرق الداخلية الرابطة بين القداحية ووادي زمزم باتجاه الجفرة، وهي المنطقة التي كانت توصف بالخط الأحمر الفاصل بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، في انتظار إزالة مكافحة الحواجز والألغام والفتح التام والنهائي للطرقات الرابطة بين سرت وطرابلس وبين مصراتة ومدن الشرق الليبي.وفتحت أجواء ليبيا بين الشرق والغرب الشهر الماضي واستؤنفت الرحلات الجويّة من جديد بعد توقف دام عاماً، بسبب احتدام القتال بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس.