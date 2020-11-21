هدد زعيم المافيا التركية علاء الدين شاكيجي الذي خرج من السجن مستفيداً من عفو عام، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليشدار أوغلو، لانتقاده الرئيس رجب أردوغان في شأن الإصلاحات القضائية التي تعهد بها.وطالب رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو اليوم (الجمعة)، برد من الرئيس التركي، على التهديدات الموجهة لرئيس حزب الشعب الجمهوري، من قبل زعيم مافيا موالٍ لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.وقال أوغلو: «لا يمكن لأحد إهانة وتهديد زعيم المعارضة الذي يتمتع بمكانة دستورية. تركيا تواجه اليوم مشكلات بسبب عدم رد أردوغان على إهانة وتهديد رئيس حزب سياسي».وخاطب كيليشدار أردوغان بقوله: «متى تتوقف عن إطلاق سراح زعماء المافيا ومهربي المخدرات وإبقاء معتقلي الرأي والفكر؟».من جهته، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب المعارض محرم إركيك أمس (الخميس)، إن الحكومة لم تقم في 18 سنة الماضية بإعادة هيكلة القضاء بل شوهته، مؤكداً أن المواطنين الأتراك لم يعد لهم أي ثقة بالجهاز القضائي الموجود.