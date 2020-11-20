أعلنت وسائل إعلام ألمانية سقوط ضحايا في حادثة طعن وقعت في مدينة أوبرهاوزن غربي ألمانيا، مساء أمس (الخميس). ونقلت الصحافة الألمانية عن الشرطة المحلية في المدينة أن بعض الضحايا استدعت حالتهم العلاج في وحدات العناية المشددة. وذكرت مصادر مطلعة، أن 5 أشخاص أصيبوا في الهجوم فيما قالت الشرطة، إنه «نزاع عائلي على ما يبدو». وذكر متحدث باسم الشرطة في مدينة إيسن القريبة، أن الخمسة بمن فيهم المهاجم عولجوا في المستشفى، وأن إصابة واحد على الأقل خطيرة.وتحدثت معلومات أخرى عن اعتقال السلطات لأحد المشتبه بهم بارتكاب الهجوم، فيما أكدت صحيفة «ويست دوتش الغيميني تسايتونغ»، أن بعض الضحايا بحالة حرجة، و«حياتهم في خطر».كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية الألمانية أن المشتبه به أصيب بجروح وهو في العناية المشددة، ولم تتضح بعد طبيعة السلاح المستخدم في الهجوم.