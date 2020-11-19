ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان بشمال سيناء، اليوم (الخميس)، أن مسلحين استهدفوا أنبوب خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش المصرية.



وأشارت المصادر إلى أن المسلحين استخدموا عبوات ناسفة لتفجير خط الغاز القادم من القنطرة شرق بمنطقة سبيكة بمدينة بئر العبد، على بعد 35 كم من مدينة العريش.



وشوهدت ألسنة الدخان واللهب تتصاعد من مسافات بعيدة من جراء الانفجار، وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بإخطار شركة «غاسكو» المسؤولة عن خطوط الغاز لغلق المحابس الرئيسية لتقليص حجم النيران المتصاعدة.



وتم الدفع بقوات الدفاع المدني، وخبراء المفرقعات، لمكان الحادثة للسيطرة على الحريق.