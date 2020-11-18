أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء) أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.

وكتب في تغريدة أن «التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير».

وأضاف «وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم إنهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية».

وزعم ترمب في تغريدته أن انتخابات 3 نوفمبر «شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة»، فضلا عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز.