حذر نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر اليوم (الإثنين) من خطر مليشيا الحوثي المتصاعد على الملاحة الدولية، مستعرضاً في لقاء مع محافظ الحديدة الدكتور حسن علي طاهر العمليات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا عبر نشر الألغام في عرض البحر وتسيير القوارب المفخخة لاستهداف السفن التجارية والمناطق الساحلية الحيوية.ولفت إلى استمرار مماطلة مليشيا الحوثي ومراوغتها بشأن سفينة صافر، وعرقلة وصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم وإصلاح خزان النفط العائم المهدد بالانفجار في أي لحظة، مندداً بتعنت المليشيا ورفضها كل الحلول والمقترحات واستمرارها في نهجها التصعيدي والإرهابي بحق المدنيين في بلاده. وطالب نائب الرئيس اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على مليشيا الحوثي ووقف انتهاكاتها بحق المدنيين بالحديدة.من جهته، دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء خزان النفط العائم (صافر) والضغط على المليشيا للسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لصيانته.وأوضح العوج أن إعاقة وصول الفريق الفني الأممي إلى الخزان من قبل المليشيات الحوثية يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة خصوصاً أن وضع السفينة المتهالك يمكن أن يعرضها للغرق، ما ينذر بأكبر وأخطر كارثة بيئية على الإطلاق.