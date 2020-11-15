للمرة الأولى، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد) بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه ربط ذلك بالتزوير. وقال ترمب مغرداً على تويتر: إن بايدن فاز بسبب تزوير الانتخابات، وإن التصويت على البريد مزحة مثيرة للاشمئزاز.وشارك الآلاف من أنصار دونالد ترمب، في احتجاجات بواشنطن على نتائج الانتخابات، ثم أشادوا بموكب ترمب المار قبل أن تؤدي المناوشات مع متظاهرين مناهضين لترمب إلى اشتباكات بالأيدي، وطعن شخص واحد واعتقال 20 على الأقل.