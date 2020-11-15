أعلن مسؤولون فلبينيون اليوم (الأحد)، أن حصيلة قتلى الإعصار«فامكو» ارتفعت إلى 67 قتيلاً في حين لا تزال المياه تغمر العديد من المناطق في شمال البلاد التي اجتاحتها فيضانات هي الأسوأ منذ أكثر من أربعة عقود.وتوجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى إقليم توغيغاراو لتقييم الوضع في منطقة وادي كاجايان التي اجتاحتها فيضانات شديدة، بعد أن تسبب الإعصار في هطول أمطار على مناطق من جزيرة لوزون الرئيسية، بما فيها العاصمة مانيلا.وقال المتحدث باسم وكالة إدارة مكافحة الكوارث مارك تيمبال، إن السلطات سجلت 22 وفاة في كاجايان، و17 أخرى في جنوب لوزون، وثماني وفيات في العاصمة مانيلا، إلى جانب 20 في منطقتين أخريين، ولا يزال 12 شخصاً في عداد المفقودين، مبيناً أن الإعصار ألحق أضراراً بنحو 26 ألف منزل.وأضاف حاكم إقليم كاجايان مانويل مامبا أن «هذا أسوأ فيضان نشهده خلال السنوات الخمس والأربعين الأخيرة ونرى أن الأوضاع تزداد سوءاً كل عام»، وضربت ستة أعاصير الفلبين على مدى أربعة أسابيع فقط، بما فيها الإعصار فامكو والإعصار جوني الهائل الذي يعد أقوى إعصار على مستوى العالم هذا العام، حتى الآن.