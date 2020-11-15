أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس (السبت) مقتل 6 من المليشيا الموالية لإيران في انفجارات عنيفة هزت بعد منتصف ليل (الجمعة – السبت)، منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات في سورية.وأفاد المرصد بأن الانفجارات نجمت عن قصف صاروخي لمواقع وتمركزات المليشيات في منطقة السكة الواقعة بأطراف البوكمال نتج عنه تدمير عدد من الآليات، لافتا إلى أن منفذ الهجوم لم يعرف حتى اللحظة ولم يتم التأكد ما إذا كان ناجما عن قصف جوي إسرائيلي أو قصف بصواريخ أرض – أرض أطلقتها قواعد التحالف الدولي المتمركزة عند الضفة الشرقية لنهر الفرات.