وسط إجراءات أمنية مشددة، شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (السبت)، في مسيرة نظمها الآلاف من أنصاره في العاصمة واشنطن دعما له واحتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد جاؤوا من مختلف الولايات. وظهر ترمب في سيارة يبتسم وهو يلوح لمؤيديه قرب الساعة العاشرة صباحا، في شارع بنسلفانيا، ورافقه الموكب الرئاسي.وكان أنصار الرئيس المنتهية ولايته قد دعوا لمسيرة مليونية في واشنطن، دعما للرئيس الذي لا يزال معترضا على نتائج الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، وسط طعون قانونية من قبل حملته.وتشمل خطة المحتجين التجمع أمام البيت الأبيض والمحكمة العليا، وسط توقعات بأن يصل عددهم إلى مئات الآلاف، فيما يطمح المنظمون إلى أن يصل العدد إلى مليون.ويظهر في المقطع أنصار الرئيس وهم يرددون شعارات مؤيدة له، بجانب حملهم أعلاما مكتوبا عليها شعار حملة ترمب الشهير «اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا»، الذي يعرف بـMAGA.يذكر أن ترمب أعلن أمس الأول (الجمعة) في تغريدة، أنه قد يشارك في مظاهرات مع مؤيديه.وكتب ترمب «يثلج صدري رؤية هذا الدعم الهائل، خاصة التجمعات العفوية التي بدأت في الظهور بكل أنحاء البلاد، بما فيها تجمع السبت في العاصمة. سأحاول حتى زيارته وإلقاء التحيّة».وشن ترمب حربا قضائية للطعن بالنتائج في ولايات عدة، ويؤكد وداعموه حصول عمليات تزوير.ورغم البلبلة التي رافقت الانتخابات ونتائجها، نفت السلطات الانتخابية وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.