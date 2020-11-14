قتل عشرات الحوثيين في معارك مع الجيش الوطني اليوم (السبت)، في شرق صنعاء وتعز، ووفقاً لمصدر عسكري يمني، فإن قوات الشرعية مسنودة بالقبائل وطيران التحالف خاضت معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء. وأعلن المصدر، أن قوات الجيش اليمني استولت على مجموعة من الأسلحة والذخائر الحوثية، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات مواقع وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة من المديرية.وفي محافظة تعز، أكد قائد مدفعية اللواء 170 دفاع جوي العقيد صهيب صادق أن 9 من مسلحي المليشيا قتلوا بينهم قائد ميداني في جبهة الأربعين شمال المدينة.وأوضح أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل حوثية في وادي جديد بجبهة الأربعين وقتلت العناصر المتسللة وبينهم القائد الميداني المدعو (أبوقصي)، كما أعطبت المدفعية مدرعة أثناء محاولاتها سحب جثث القتلى.