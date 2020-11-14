أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية إحباط محاولة تهريب 730 كيلوغراماً من المخدرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأفاد مسؤول أمني يمني أمس (الجمعة)، بأن قوات خفر السواحل في محافظة المهرة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات التحالف العربي أحبطت تهريب 730 كغم من المخدرات إلى المدينة، موضحاً أن الكمية كانت على متن سفينة يقودها ستة بحارة إيرانيين وباكستاني.

وأوضح أن القوات الأمنية اشتبهت بالسفينة وعند التفتيش تم العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة، لافتاً إلى أن السفينة والبحارة محتجزون ويخضعون للتحقيقات فيما المضبوطات جرى تحريزها وأخذ عينة منها للفحص.

ولفت إلى أن المتهمين ستتم إحالتهم بعد استكمال التحقيق معهم إلى النيابة لتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم وإنزال العقاب بهم.