فجر مجهولون الليلة الماضية خط أنابيب البترول كركوك - طرابلس على الطريق المؤدية إلى مطعم الديوان في سهل عكار في اتجاه الشاطئ. وتعبر هذه الأنابيب سهل عكار في اتجاه منشآت النفط في البداوي.وأضرمت النار في المواد النفطية المتسربة وارتفعت أعمدة الدخان في فضاء المنطقة، التي تهدد بكارثة محققة، ذلك أن المواد النفطية تتدفق بكثافة في الأقنية المائية ومتفرعاتها في الحقول وعلى الطرق.وتوجهت فرق الدفاع المدني في محاولة لإخماد النيران، وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أنابيب البترول إلى مثل هذا التعدي بدافع سرقة المواد النفطية التي لا تزال مترسبة فيها.وباشرت عناصر الأجهزة الأمنية الحادثة، كما تبلغت إدارة منشآت النفط ويتم العمل على إرسال ورش لإخماد النيران وإصلاح الأعطال، في الوقت الذي تتابع التحقيقات لمعرفة هوية المعتدين.