اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم (الجمعة)، إيران بأنها لم تفِ بوعدها بخصوص تقديم وثائق حول إسقاطها للطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 - 800، التي تحطمت بنيران الوحدة الصاروخية لـلحرس الثوري بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران في الثامن من يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها. وقالت: «إيران لم تقدم لنا وثائق وعدت بتقديمها حول إسقاطها لطائرتنا». وجددت أوكرانيا مطالبها بالحصول على تفاصيل كاملة عن حادثة إسقاط الطائرة المدنية التي اعترف الحرس الثوري بإصابتها بصاروخين، مطلع العام الحالي، وذلك خلال جولة من المباحثات بدأت في أكتوبر الماضي في طهران بين الجانبين.وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، طالبت إيران بتعجيل التحقيق في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير في الوقت الذي قال فيه مسؤول إيراني إنه سيتم توزيع تقرير نهائي قريباً.وقالت الوكالة إن أعضاء مجلسها الذي يضم 36 دولة وجهوا هذا النداء بعد نحو 10 أشهر من إسقاط طائرة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ أرض - جو إيراني.وأضاف رئيس«إيكاو» سالفاتور سكياتشيتانو خلال اجتماع للمجلس «أجرينا اتصالات عدة بهيئة الطيران المدني في إيران، قمنا خلالها بحثّ سلطاتها على تعجيل التحقيق في الحادثة». ولكن ممثل إيران فرهاد بارفاريش في إيكاو قال إنه أعد تقريراً كاملاً للمجلس بشأن التقدم في التحقيق. وأوضح إنه تم الانتهاء من مسودة التقرير النهائي ويجري ترجمتها. كما قال إنه سيتم إرسالها للدول المشاركة خلال «أسبوعين». وأضاف أن إيران ملتزمة بالقواعد الدولية بشأن التحقيقات الجوية المعروفة باسم الملحق 13. وتتضمن هذه القواعد توصية بظهور التقرير النهائي خلال 12 شهراً والتي تمتد في هذه الحالة حتى أوائل يناير على الرغم من أن كثيراً من التحقيقات رفيعة المستوى تستغرق وقتاً أطول.