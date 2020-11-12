أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم (الخميس)، استقالة وزير الداخلية على خلفية ما سماه «مخالفات قانونية» أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من الحكومة، تحمل للمسؤولية المجتمعية.



وأكد أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة وسيحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون، لافتاً النظر إلى انتشار وحدات من القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى انتشار كوادر الأمن العام وسيلقى كل من خالف القانون الجزاء العادل وفق القانون.



وأشار إلى أن الأردن ستقوم بإعداد مشروع قانون ينظم حيازة الذخائر والأسلحة في المجتمع.



وشهدت مناطق عدة في الأردن بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية إطلاقاً للعيارات النارية ومظاهر سلبية تمثلت بالتجمعات لمناصري الفائزين في الانتخابات في ظل الوضع الوبائي في الأردن.