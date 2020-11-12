أعلن وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، ضبط سفينة صيد إيرانية قبالة سواحل محافظة المهرة جنوب شرق اليمن. وقال كفاين في تغريدات على حسابه في تويتر اليوم (الخميس): «تم ضبط سفينة صيد إيرانية تقوم بعمليات صيد غير مشروع في المياه اليمنية من قبل القوات البحرية»، مضيفاً أن السفينة الإيرانية ضبطت داخل المياه البحرية اليمنية قبالة سواحل محافظة المهرة.وكان كفاين كشف في سبتمبر الماضي عن ضبط أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية، مؤكداً أن هذا الاعتداء المتكرر تمارسه طهران في المياه اليمنية وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية. وطالب بمزيد من التنسيق بين الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في صد الانتهاكات الإيرانية وحماية المياه البحرية والثروات البحرية اليمنية من العبث الذي تتعرض له والمتمثل بالصيد غير المشروع.وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية طهران باستخدام سفن الصيد في المياه الإقليمية لتغطية تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي. وتطالب الحكومة بشكل مستمر من الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساساً بسيادة وأمن واستقرار اليمن. وكان تقرير لمنظمتي «غلوبال فيشينغ وواتش» (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد العالمية، و«تريغ مات ترام» (TMT) التي تقدم معلومات وتحليلات عن مصايد الأسماك إلى الدول الساحلية الأفريقية للمساعدة في مكافحة الصيد غير القانوني، كشف قيام أسطول من السفن الإيرانية (نحو 200 سفينة) بممارسة عملية صيد غير مشروعة في المياه اليمنية والصومالية قبالة سواحل جزيرة سقطرى.