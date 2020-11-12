استهدفت غارات جوية مليشيا إيرانية في سورية مجددا، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، أن طائرات مجهولة شنت غارات على بادية معدان عتيق ضمن الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الرقة، حيث تتواجد مليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة إلى نشاط تنظيم «داعش» في هذه المنطقة، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية. وقصفت عدة غارات يرجح أنها إسرائيلية الشهر الماضي مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني والإيرانيين، كانت متمركزة في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي.وفي 14 سبتمبر، قصفت طائرات إسرائيلية، بحسب المرصد مواقع للمليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة «الثلاثات» جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية، في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 10 عناصر من جنسيات غير سورية. كما استهدفت في يوليو الماضي طائرات هليكوبتر إسرائيلية 3 مواقع في القنيطرة جنوب غربي سورية بصواريخ موجهة مضادة للدبابات. وكثفت إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى تابعة لمليشيا حزب الله.ورغم ندرة إعلان الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذ تلك الضربات، إلا أن تقريرا استخباراتيا إسرائيليا نشرته شبكة «فوكس نيوز» منتصف سبتمبر الماضي، كشف أن عدد الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قوات إيران ومليشياتها في سورية بلغ 200 ضربة كان لحزب الله وعناصره نصيب الأسد منها.