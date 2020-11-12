اتهمت النائبة في حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول جمزة أكوش إلاجازدي، نظام أردوغان بتدمير مبدأ سيادة القانون وانتهاك الحريات، ونقلت صحيفة «يون خبر» التركية اليوم(الخميس) عن النائبة قولها: «إن القوانين تعمل وفقًا لأهواء شخص واحد». وكشفت أن عدد نزلاء السجون تخطى عدد سكان 27 محافظة تركية. وتساءلت «هل هذا كان كافيًا؟ بالطبع لا، إنهم يخططون لافتتاح 39 سجنًا جديدًا في 2021، يبدو أن الحكومة تخطط لإنشاء مدينة سجون حضرية جديدة». وأوضحت أن هناك أكثر من 13 ألف طفل دون سن الـ 18 بالسجون التركية. وأفصحت جمزة أن عدد نزلاء السجون زاد بنسبة 64 % في السنوات الخمس الماضية وحول ميزانية وزارة العدل الجديدة، قالت «لسوء الحظ، الأرقام ضخمة، إننا نبحث عن العدل بالشموع، بعد تدمير مبدأ سيادة القانون، وانتهاك الحريات، وأصبحت القوانين تعمل وفقًا لأهواء شخص واحد».وقالت إن ميزانية 2021 للسجون تبلغ 9 مليارات و639 مليونا و43 ألف ليرة، مؤكدة أن الميزانية التي خصصت للسجون تفوق ميزانيات وزارة التجارة والشؤون الخارجية والصناعة والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والبيئة والتحضر والطاقة والموارد الطبيعية. وحذرت من أن السجون واحدة من أكبر المناطق المعرضة للخطر في ما يخص فايروس كورونا، وقالت «منذ بداية الوباء، لم نتمكن من الوصول إلى معلومات شفافة حول ظروف الحجر الصحي وقواعد النظافة في المؤسسات الإصلاحية».وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت تسجيل 2693 إصابة جديدة بالفايروس أمس (الأربعاء)، و86 وفاة بكورونا لترتفع بذلك الإصابات إلى 402 ألف و53. بينما بلغ إجمالي الوفيات 11 ألفًا و145 حالة.