أكدت المتحدثة باسم الشرطة الاتحادية في إثيوبيا أن انفجارا وقع أسفل جسر في العاصمة أديس أبابا اليوم (الأربعاء) وأسفر عن إصابة رجل. وأفادت المتحدثة أن الانفجار أدى إلى فقدان المصاب أحد ساقيه لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه له علاقة بالصراع في إقليم تيغراي الشمالي، حيث تحارب القوات الاتحادية قوات موالية لزعماء محليين.في غضون ذلك، نددت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان باعتقال صحفيين مع مضي رئيس الوزراء آبي أحمد قدما في الهجوم العسكري على تيغراي. وقال رئيس اللجنة الحقوقية الحكومية دانييل بيكيلي إن صحفيين يعملان لدى مؤسسات إخبارية إثيوبية مستقلة اعتقلا بسبب مخالفات مرتبطة بالإعلام. ووصفت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة عالمية، الاعتقالات بأنها تراجع خطير عن الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز حرية الصحافة.فيما أعلن مفوض شرطة أديس أبابا، أن الحكومة اعتقلت 162 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر للاشتباه بدعمهم لقوات إقليم تيغراي، ولم يتضح ما إذا كان الصحفيون المعتقلون بين هذه المجموعة، وكان مسؤول سوداني أكد أمس الأول عبور نحو 2500 إثيوبي عبروا الحدود إلى السودان هربا من الصراع وإن حركة النزوح ستزداد سريعا على الأرجح.