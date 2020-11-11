أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الموظفين المسؤولين عن إجراء الانتخابات في جميع الولايات الأمريكية أكدوا عدم وقوع مخالفات كبيرة أثناء التصويت يمكن أن تؤثر على النتيجة.وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم (الأربعاء)، بعد تصريحات الرئيس الحالي دونالد ترمب حول وقوع عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية، اتصل الصحفيون بمسؤولين انتخابيين رفيعي المستوى في كل ولاية من الولايات المتحدة، للتحقق من صحة هذه الاتهامات، لكن هؤلاء المسؤولين، وعلى عكس تصريحات ترمب، وصفوا انتخابات هذا العام بأنها ناجحة للغاية، على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الإقبال القياسي للناخبين، ووباء فايروس كورونا.وأشار مسؤولو الانتخابات في الولايات الأمريكية إلى تسجيل مخالفات طفيفة أثناء التصويت، لكنها لا يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات. وتم التأكيد على أن العاملين في مراكز الاقتراع بذلوا جهودا كبيرة لتصحيح الانتهاكات المكتشفة في أسرع وقت ممكن.