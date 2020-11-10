طلب الإدعاء في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الحكم بالسجن المؤبد لعضو مليشيا «حزب الله» سليم عياش، الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر. ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18أغسطس الماضي عياش، وهو واحد من أربعة أعضاء في الحزب اللبناني اتهمتهم بالتورط في اغتيال الحريري.واستمع القضاة في جلسة اليوم (الثلاثاء) إلى مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثِّلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها عليه.وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: «أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد»، لافتا إلى أن الادعاء يرى أن هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد. وتساءل: لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة.. يُعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية.ويبحث الادعاء أيضاً مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابياً لرفض حزب الله تسليم أي من عناصره إلى المحكمة زاعما أنها «مسيسة»، ولم يعترف بقراراتها.ويواجه عياش اتهامات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في أيلول 2019 تهمتي «الإرهاب والقتل» لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.