كشفت تقاير أمنية مسربة وشهادات عن تورط قيادات بارزة في صفوف مليشيا الحوثي في تهريب أسمدة ومبيدات كيماوية محرمة دولياً ومحظورة، وأكدت أن من يعملون في التهريب ينتمون إلى محافظة صعدة.وأفادت مصادر موثوقة، أن عملية التهريب تتم بدعم من رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد اللذين يعملان على التغطية على عملية التهريب مقابل حصتهما من المكاسب.وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، بأن قيادات حوثية تقوم بتهريب المبيدات الزراعية المحظورة وتزود الأسواق بها، كما تقوم بمنع التجار من استيراد المبيدات وتوزيعها على الأسواق.ولفت إلى أن المليشيا تصادر المبيدات الزراعية المحظورة، والتي يكون قد تم تهريبها من قبل بعض التجار، في عدد من نقاط التفتيش التابعة لها، وتحولها بعدها إلى مخازن قياداتها، ثم تقوم هي بالإشراف على بيعها لتجار آخرين، فيما قيمتها تذهب لصالح تلك القيادات.من جهة أخرى، اعترفت مليشيا الحوثي بمقتل قائد اللواء الرابع نصر اللواء عبدالكريم الجماعي المكنى «أبو جواد»في جبهة شرق حيران بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن، ووفقاً لمصادر عسكرية فإن الجماعي من الدارسين في الحوزات الحوثية في صعدة.بالمقابل، أصيب أربعة أطفال اليوم (الثلاثاء) في حادثتين منفصلتين 3 منهم في انفجار طائرة مسيرة حوثية في سماء مديرية رغوان بمحافظة مأرب، والطفل الرابع أصيب بقصف حوثي لمخيم النازحين في منطقة الصفراء في مديرية مدغل بذات المحافظة.