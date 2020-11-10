أعلن مسؤول حكومي إثيوبي أن آلاف الإثيوبيين عبروا اليوم (الثلاثاء) الحدود إلى السودان طلبا للجوء، وهربا من المعارك في بلادهم. وأفادت وسائل إعلام حكومية سودانية، بأن العشرات من الإثيوبيين بينهم جنود في الجيش، فروا من القتال المحتدم في إقليم تيغراي المضطرب، إلى السودان.وأكدت مصادر إثيوبية، أن الصراع شمال البلاد في المنطقة المتاخمة لإريتريا والسودان، تسبب في مقتل المئات، رغم سعي رئيس الوزراء أبي أحمد إلى طمأنة المواطنين أن بلاده لن تنزلق إلى حرب أهلية.وشهد إقليم تيغراي الإثيوبي ضربات جوية عديدة في الأيام الماضية، جراء تكثيف الحكومة الحملة العسكرية في تلك المنطقة.