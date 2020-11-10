وسط إجراءات احترازية ضد فايروس كورونا، صوت الأردنيون اليوم (الثلاثاء) لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر. ويحق لنحو 4647835 ناخبا أردنيا في جميع المحافظات الاقتراع ضمن 23 دائرة انتخابية. وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب عبر موقعها الإلكتروني، الأسماء النهائية للقوائم الانتخابية للمرشحين التي بلغت 294 قائمة، فيما وصل عدد المرشحين إلى 1674 مرشحا.وشددت على مراعاة الإجراءات الصحية الوقائية، إذ «يدخل الناخب إلى مركز الاقتراع ويغادر دون لمس أي شخص أو أية أداة موجودة في غرفة الاقتراع والفرز، وسيقدم الهوية الشخصية، إثبات الشخصية، لفحصها عبر القارئ الإلكتروني، من دون لمسها من قبل أي موظف، ثم يأخذ كتيب الاقتراع، ويذهب إلى المعزل ومعه قلم خاص من الهيئة، يستخدم مرة واحدة فقط، ويختار اسم قائمة واحدة، ويختار منها المرشح أو المرشحين الذين انتخبهم، ويضع الكتيب في صندوق الاقتراع، وبعد ذلك ينزع قفازات اليد، ويسقط ورقة الاقتراع في الصندوق، ثم يقطر الحبر تقطيرا على الإصبع».ومنعت الهيئة المستقلة المصابين بكورونا، من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، مؤكدة أن التعليمات صدرت للسماح بالتصويت للأشخاص في المناطق المعزولة فقط وليس المصابين، ولا توجد في الفترة الحالية مناطق معزولة.وقال السياسي البارز فيصل الفايز، الذي كان رئيسا للوزراء ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي، لقناة (المملكة) المملوكة للدولة «مجتمعنا عشائري وهي أهم مكون في المجتمع الأردني، أناشدكم التوجه لصناديق الانتخاب ليحدث التغيير».